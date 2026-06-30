Las alineaciones de México y Ecuador para su partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya han sido perfiladas por los entrenadores Javier Aguirre y Sebastián Beccacece. El encuentro se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Revisa la alineaciones de México y Ecuador para hoy, martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El director técnico Javier Aguirre apuesta por un esquema táctico de cuatro tres tres que busca el control del balón y la profundidad por las bandas.En el arco se mantiene firme Raúl Rangel como el guardameta titular para este encuentro definitivo.

La línea defensiva presenta en la zaga central a la pareja de confianza conformada por César Montes y Johan Vásquez. Por la lateral izquierda jugará el experimentado Jesús Gallardo mientras que en la banda derecha la principal duda del entrenador está entre mantener a Israel Reyes o dar entrada desde el inicio a Jorge Sánchez.

El mediocampo estará compuesto por un triángulo sólido que incluye a Erik Lira en la contención acompañado de Luis Romo para dar una salida limpia al esférico. El tercer puesto de la media cancha se disputa intensamente entre el dinamismo de Brian Gutiérrez y la juventud de Gilberto Mora.

Finalmente el ataque mexicano estará comandado por el buen momento de Raúl Jiménez como centrodelantero quien estará apoyado en los extremos por Roberto Alvarado y Julián Quiñones para desbordar a la defensa rival.

El entrenador Sebastián Beccacece decide darle continuidad al bloque compacto y físico que le dio el pase a esta ronda eliminatoria con un sistema de cuatro cuatro dos. El arco ecuatoriano estará resguardado por el experimentado Hernán Galíndez durante todo el juego.

La línea defensiva es muy potente y muestra a Joel Ordóñez junto a Willian Pacho ocupando la zona central. Las laterales de la zaga estarán cubiertas por Alan Franco en la banda derecha y se confirma la gran noticia de la recuperación de Piero Hincapié para actuar por el sector izquierdo.

El mediocampo estará poblado por cuatro volantes con roles muy claros donde Moisés Caicedo y Pedro Vite serán el motor en el centro para recuperar y distribuir balones. Al mismo tiempo John Yeboah y Nilson Angulo se encargarán de atacar por los costados con mucha velocidad y desequilibrio.

En la delantera se presentará una dupla de ataque sumamente peligrosa y con movilidad conformada por Gonzalo Plata junto al histórico goleador Enner Valencia.

Alineaciones, México y Ecuador por Mundial 2026