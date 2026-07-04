La fase de octavos de final del Mundial 2026 viene ofreciendo partidos de alto voltaje y resultados que mantienen en vilo a los aficionados. Con cada jornada, la lucha por un lugar entre las mejores selecciones del torneo se intensifica, dejando emociones, goles y varias sorpresas en el camino.

Hasta el momento los clasificados son Canadá, Brasil, Paraguay, Francia, México, Inglaterra, Colombia y otros consiguieron superar sus respectivas llaves y aseguraron su presencia en los octavos de final. Cada una de estas selecciones supo imponer su estilo de juego para seguir con vida en la máxima cita del fútbol, mientras otros equipos quedaron obligadas a despedirse antes de lo esperado.

Los hinchas peruanos también podrán disfrutar de la definición de esta etapa gracias a la cobertura de América Televisión, que llevará varios de los encuentros más atractivos a través de su señal abierta. Las transmisiones estarán disponibles en los canales 4 y 704 HD, permitiendo seguir de cerca a las principales figuras del campeonato.

Además de la señal televisiva, los compromisos podrán verse mediante la plataforma de streaming América TVGO, una alternativa para quienes prefieran seguir el Mundial desde dispositivos móviles, tablets o computadoras. En total, serán seis partidos los que llegarán a la audiencia peruana durante esta apasionante ronda eliminatoria.

Sábado 4 de julio

Canadá vs Marruecos (12:00 horas/ NRG Stadium - Houston)

Domingo 5 de julio

Brasil vs Noruega (15:00 horas / MetLife Stadium - New Jersey)

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España (14:00 horas / AT&T Stadium - Dallas)

Martes 7 de julio

Suiza vs Colombia (15:00 horas / BC Place Stadium - Vancouver)

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