El extremo brasileño Raphinha expresó abiertamente su descontento tras quedar lejos en la votación del Balón de Oro 2025, asegurando que él merecía haber ganado el premio individual más prestigioso del fútbol por su temporada con el FC Barcelona. En una entrevista con la serie “A Guest and a Half” de Sofascore, el atacante destacó sus números, los títulos obtenidos y su impacto en el campo como argumentos para reclamar el galardón.

Raphinha subrayó que un trofeo individual no debería decidirse por una sola competición, aludiendo a la importancia que se otorga a la Champions League, y señaló que, si se valorara toda la campaña de forma integral, él se habría puesto en primer lugar en su propio ranking por encima de otros candidatos.

El brasileño terminó la temporada con cifras destacadas, sumando 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos, ayudando al Barça a ganar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de llegar a las semifinales de la Champions League, lo que según él avala su reivindicación para el Balón de Oro.

A pesar de su postura crítica, Raphinha también reconoció el nivel de los jugadores que terminaron en los primeros puestos de la votación, como Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, y afirmó que, aunque “no ganar el premio fue difícil de aceptar”, está satisfecho con lo conseguido en su temporada y seguirá enfocado en contribuir tanto al Barça como a la selección brasileña.