Alianza Lima y la U. de Chile, estarán nuevamente cara a cara por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Coquimbo. El equipo blanquiazul no pudo sacar ventaja en Matute, debido a que el buen equipo chileno logró neutralizar sus ataques.

¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile HOY en Perú?

La hora del partido entre Alianza vs. U. de Chile por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 está programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

Mira los horarios del partido de Alianza Lima vs. U de Chile hoy por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

Horarios del partido, Alianza vs. U. de Chile HOY en Chile

El partido de vuelta entre Alianza y U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana empezará a las 9:30 p.m. en Chile.

En el encuentro de ida, ambos equipos lograron no hacerse daño, a pesar de los goles anulados que hubieron, las ocasiones claras de gol fueron escazas, debido a que los defensores de ambas escuadras se lucieron dentro del terreno de juego.

En el estadio Alejandro Villanueva, todos esperaban ver a un Alianza Lima avasallador, lejos de eso, los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito se mostraron cautelosos al defender y atacar, este cuidado aumentó cuando expulsaron en el segundo tiempo a Carlos Zambrano, quien no podrá jugar el partido de vuelta por suspensión, a pesar de eso, el Kaiser viajó con la delegación a Chile.

Alianza Lima vs. U de Chile hoy por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?

El partido de Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este jueves 25 de septiembre del 2025 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Alianza Lima llega de golear 4-0 en la Liga 1 a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva, haciendo descansar a algunos titulares como: Hernán Barcos, Fernando Gaibor, Sergio Peña y Guillermo Enrique.

Posibles alineaciones de Alianza y U de Chile