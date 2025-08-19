¿A qué hora juega Alianza Lima vs. U. Católica HOY? Los blanquiazules van por la clasificación a Ecuador con una ventaja importante sacada en el primer partido disputado en Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de ‘Pipo’ Gorosito perdió a Erick Noriega por su venta al Gremio de Brasil, sin embargo, cuando con Alessandro Burlamaqui, quien ha demostrado que puede reemplazarlo de la mejor manera.

En la Ida, los íntimos se impusieron 2-0 con un doblete de Alan Cantero, quien salió del banco de suplentes. Si bien, Pablo Ceppelini tuvo el tercero en sus pies, la gran atajada del arquero ecuatoriano dejó la llave abierta.

A continuación, te mostraremos los horarios que confirmó la Conmebol para este partido que definirá al siguiente clasificado a los cuartos de final.

Mira a qué hora juega Alianza Lima vs. U. Católica por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Alianza vs. U. Católica HOY?

La hora del partido entre Alianza vs. U. Católica por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 está programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 21 de julio)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. Católica, playoffs Copa Sudamericana?

El partido de Alianza Lima vs. U. Católica por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este miércoles 20 de agosto del 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

¿Dónde juega Alianza vs. U. Católica, partido de Ida?

El partido de Alianza Lima vs. U. Católica por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa, escenario deportivo ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas, en el sector de El Batán, al norte de la ciudad de Quito, a 2783 m s. n. m.