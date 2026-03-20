Universitario de Deportes protagonizó un emotivo momento fuera de las canchas al cumplirle el sueño a Aarón, un niño hincha crema que anhelaba conocer a su ídolo, Aldo Corzo. El club coordinó su visita al hotel de concentración del primer equipo, generando una escena llena de emoción.

Aarón llegó acompañado de su familia y, visiblemente emocionado, aguardó el momento de encontrarse con el capitán merengue. Cuando finalmente vio a Corzo, no dudó en correr hacia él para darle un fuerte abrazo, reflejando la admiración y cariño que siente por el jugador.

Durante el encuentro, el defensor de Universitario tuvo un gesto especial con el pequeño al obsequiarle una camiseta oficial del primer equipo. El detalle hizo aún más inolvidable la experiencia para Aarón, quien no ocultó su felicidad al compartir con su ídolo.

Al despedirse, el niño dejó una frase que conmovió a todos los presentes: “los sueños siempre se cumplen. Y dale U”. Un mensaje que resume la pasión por el club y que rápidamente se convirtió en un momento memorable para la familia crema.