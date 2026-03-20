Por Redacción EC

Universitario de Deportes protagonizó un emotivo momento fuera de las canchas al cumplirle el sueño a Aarón, un niño hincha crema que anhelaba conocer a su ídolo, Aldo Corzo. El club coordinó su visita al hotel de concentración del primer equipo, generando una escena llena de emoción.

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