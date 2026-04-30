Por Redacción EC

Este jueves 30 de abril de 2026, Franco Velazco brindará una conferencia de prensa clave para analizar el presente deportivo de Universitario de Deportes. La intervención está programada para las 12:30 p.m. y será transmitida en vivo a través de los canales oficiales del club crema.

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