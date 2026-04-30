Este jueves 30 de abril de 2026, Franco Velazco brindará una conferencia de prensa clave para analizar el presente deportivo de Universitario de Deportes. La intervención está programada para las 12:30 p.m. y será transmitida en vivo a través de los canales oficiales del club crema.

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Este jueves 30, sigue en vivo la conferencia de nuestro administrador Franco Velazco, en la que brindará detalles respecto al ámbito deportivo.



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La expectativa es alta entre los hinchas, ya que el administrador tocará temas vinculados al rendimiento del equipo, decisiones institucionales y el rumbo que tomará el club en lo que resta de la temporada. Universitario atraviesa un momento de evaluación tanto en el torneo local como en el plano internacional.

Velazco también podría referirse a la planificación deportiva, posibles refuerzos y la continuidad del proyecto que viene desarrollando la institución. En ese sentido, su mensaje será clave para aclarar dudas y marcar la hoja de ruta de uno de los clubes más importantes del país.

La transmisión permitirá a los aficionados seguir cada detalle en tiempo real, en una jornada que podría dejar anuncios relevantes para el futuro inmediato del equipo crema. La conferencia promete ser un espacio determinante para entender el momento actual de Universitario y sus próximos desafíos.