La FIFA aprobó premios récord para el Mundial 2026, torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y que repartirá un total de US$ 655 millones en incentivos económicos. La decisión fue tomada por el Consejo del máximo ente del fútbol durante una reunión realizada en el marco de la final de la Copa Intercontinental en Qatar, marcando un incremento histórico en comparación con ediciones anteriores.

Según lo aprobado, el campeón del mundo recibirá US$ 50 millones, mientras que el subcampeón se llevará US$ 33 millones. En tanto, el tercer puesto obtendrá US$ 29 millones y el cuarto lugar, US$ 27 millones, cifras que reflejan el fuerte aumento en los premios para las selecciones que lleguen a instancias decisivas del torneo.

Los equipos eliminados en fases previas también recibirán montos significativos. Las selecciones que queden fuera en cuartos de final obtendrán US$ 19 millones, las eliminadas en octavos de final, US$ 15 millones, y las que caigan en dieciseisavos, US$ 11 millones. Además, los combinados que no superen la fase de grupos recibirán US$ 9 millones, junto con un bono fijo de US$ 1,5 millones para todos los participantes.

En total, los US$ 655 millones representan un 50% más de lo que se distribuyó en el Mundial de Qatar 2022, donde la FIFA repartió US$ 440 millones. De esta manera, el campeón del Mundial 2026 ganará US$ 8 millones más que la selección argentina, que se coronó en Qatar y recibió US$ 42 millones, consolidando al próximo torneo como el más lucrativo en la historia de la Copa del Mundo.