Por Redacción EC

Héctor Cúper ya se encuentra en Lima para asumir oficialmente la dirección técnica de Universitario de Deportes, en medio de gran expectativa por parte de la hinchada crema. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para el club, que busca recuperar protagonismo tanto en el torneo local como en el ámbito internacional.

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