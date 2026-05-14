Héctor Cúper ya se encuentra en Lima para asumir oficialmente la dirección técnica de Universitario de Deportes, en medio de gran expectativa por parte de la hinchada crema. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para el club, que busca recuperar protagonismo tanto en el torneo local como en el ámbito internacional.

Cúper no llegó solo, sino acompañado de su equipo de trabajo, con el que afrontará este nuevo reto en el fútbol peruano. El comando técnico está conformado por Santiago Cúper y Carlos Amodeo como asistentes, además de Zacarías Gaggero, quien se desempeñará como preparador físico.

Asimismo, en la delegación también están presentes Yonatan Castillo, quien cumple funciones como agente, y Alexis Ferrero, que se integrará como asesor en este nuevo proyecto deportivo. Todos ellos serán parte clave en la planificación y ejecución del trabajo del estratega argentino en el club merengue.

Se espera que en las próximas horas Héctor Cúper tenga su presentación oficial ante los medios, donde brindará detalles sobre sus objetivos, su idea de juego y los desafíos que asumirá al frente de Universitario de Deportes en lo que resta de la temporada.