La CONAR, fuertemente cuestionada, tiene un rol clave en estas jornadas finales del campeonato.
Redacción EC
El Torneo Clausura de la entra a su recta final y este viernes 24 de octubre inicia la fecha 16 con el encuentro entre Juan Pablo II y Comerciantes Unidos.

Para el desarrollo de la jornada, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió la programación oficial de las ternas designadas para estos encuentros.

En el partido más atractivo de la fecha, ADT recibirá a Universitario de Deportes en Tarma, con arbitraje del juez FIFA Kevin Ortega.

Viernes 24 de octubre

Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape

3:00 pm Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Árbitro: Daniel Ureta

Sábado 25 de octubre

Estadio Las Américas - Ayacucho

1:00 pm Ayacucho FC vs D. Garcilaso

Árbitro: Jonathan Zamora

Estadio Campeones del 36 - Sullana

3:15 pm Alianza Atlético vs Cienciano

Árbitro: Diego Haro

Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco

6:00 pm Cusco FC vs Atlético Grau

Árbitro: Bruno Pérez

Domingo 26 de octubre

Estadio Alberto Gallardo

11:00 am Sporting Cristal vs Los Chankas

Árbitro: Augusto Menéndez

Estadio Germán Contreras Jara - Cajabamba

1:15 pm UTC vs Alianza UDH

Árbitro: Christian Santos

Estadio Unión Tarma

3:30 ADT vs Universitario

Árbitro: Kevin Ortega

Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa

6:00 pm FBC Melgar vs Sport Huancayo

Árbitro: Víctor Cori

Programación completa

La CONAR, a lo largo de la temporada, ha sido fuertemente cuestionada y jugará un papel clave en la disputa por el título, puestos a torneos internacionales y descenso.

