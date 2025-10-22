El Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto entra a su recta final y este viernes 24 de octubre inicia la fecha 16 con el encuentro entre Juan Pablo II y Comerciantes Unidos.
Para el desarrollo de la jornada, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió la programación oficial de las ternas designadas para estos encuentros.
En el partido más atractivo de la fecha, ADT recibirá a Universitario de Deportes en Tarma, con arbitraje del juez FIFA Kevin Ortega.
Viernes 24 de octubre
Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape
3:00 pm Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
Árbitro: Daniel Ureta
Sábado 25 de octubre
Estadio Las Américas - Ayacucho
1:00 pm Ayacucho FC vs D. Garcilaso
Árbitro: Jonathan Zamora
Estadio Campeones del 36 - Sullana
3:15 pm Alianza Atlético vs Cienciano
Árbitro: Diego Haro
Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco
6:00 pm Cusco FC vs Atlético Grau
Árbitro: Bruno Pérez
Domingo 26 de octubre
Estadio Alberto Gallardo
11:00 am Sporting Cristal vs Los Chankas
Árbitro: Augusto Menéndez
Estadio Germán Contreras Jara - Cajabamba
1:15 pm UTC vs Alianza UDH
Árbitro: Christian Santos
Estadio Unión Tarma
3:30 ADT vs Universitario
Árbitro: Kevin Ortega
Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa
6:00 pm FBC Melgar vs Sport Huancayo
Árbitro: Víctor Cori
Programación completa
La CONAR, a lo largo de la temporada, ha sido fuertemente cuestionada y jugará un papel clave en la disputa por el título, puestos a torneos internacionales y descenso.
