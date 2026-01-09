El FC Melgar lanzó una respuesta contundente luego del comunicado publicado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el que afirma que el torneo peruano está mejor desde que esta institución asumió la organización.

“Qué eficiente puede ser la gestión cuando uno quiere. Nos encantaría que @TuFPF responda con la misma velocidad y firmeza cuando sus socios comerciales nos deben. Van a ser 3 años sin solución ni apoyo. Seguimos esperando", respondió el club arequipeño.

El comunicado de la FPF fue una reacción casi inmediata a las declaraciones del gerente deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco quien afirmó que los clubes han recibido un torneo que es un “cadáver” por la mala gestión de la FPF.

El retraso de pago a los clubes por los derechos de televisión por parte de la empresa 1190 Sports, por parte de los clubes sobre todo de aquellos que dependen del dinero para hacer frente a sus obligaciones y organización del campeonato.

“Los clubes peruanos debemos estar unidos ante la falta de pagos de 1190. Y así venga 1190 a decirnos que a nosotros sí nos van a pagar puntual, no aceptaríamos porque no queremos generar competencia desleal”, afirmó Barco luego de los entrenamientos de la ‘U’.

Se sabe que los clubes evaluaron la posibilidad de impedir el ingreso a las cámaras de televisión en caso la empresa que distribuye los derechos de TV no cumpla con pagar lo que adeuda a los clubes.