Pablo Guede. (Foto: Getty Images)
Pablo Guede. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Redacción EC

Pese a que pudo probar a todos jugadores en los tres partidos amistosos que jugo en la Serie Río de la Plata, el técnico blanquiazul sostuvo que aún no tiene un equipo base definido que presentará en la Liga 1.

Indicó que todavía queda mucho tiempo y entrenamientos para poder definir dicho tema.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Quedan quince días todavía para empezar la Liga, quedan muchos entrenamientos, otro partido amistoso, es demasiado apresurado para decir (un once base), yo puedo tener una idea pero mañana se me lesionan cuatro y…”, dijo el técnico a la llegada del plantel al aeropuerto Jorge Chávez procedente de Montevideo.

De otro lado, el técnico manifestó su conformidad con la intensidad con la que Alianza afrontó los encuentros.

“Creo que cumplimos con los objetivos con los que fuimos, que era fortalecer el tema físico y todos los planes que teníamos, y la verdad que muy contento con el compromiso y el sacrificio que están teniendo los jugadores hacia el trabajo”, apuntó.

“Me gustó mucho la intensidad que le metimos y después la idea se va a ir desarrollando con el pasar de los partidos”, finalizó.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC