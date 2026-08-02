Ante las constantes preguntas por la no convocatoria de Kevin Quevedo, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, respondió con sinceridad —y algo de ironía— sobre la situación del atacante. “¿A quién quito de la lista de convocados?”, expresó inicialmente entre risas.

El estratega argentino profundizó su postura dejando en claro que no existe ningún problema disciplinario ni físico. “¿Yo te repregunto, a quién sacas? Lesionado no está. Decisión 100% mía. Creo que estamos muy bien en ese sentido y cada uno tiene que seguir trabajando”.

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"¿𝗔 𝗤𝗨𝗜É𝗡 𝗦𝗔𝗖Ó?, 𝗡𝗢 𝗘𝗦𝗧Á 𝗟𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗗𝗢."- 𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗤𝗨𝗘𝗩𝗘𝗗𝗢

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Las declaraciones de Guede confirman que la ausencia de Quevedo responde únicamente a criterios futbolísticos. El buen presente del equipo y la competencia interna han reducido los espacios en la convocatoria. El técnico dejó entrever que hoy prioriza a los jugadores que mejor encajan en su idea y que atraviesan un mejor momento.

La competencia interna, clave

Alianza Lima atraviesa un contexto positivo en cuanto a rendimiento, lo que eleva el nivel de exigencia dentro del plantel. En ese escenario, cada futbolista debe sostener un alto nivel para ser considerado.

La lucha por un lugar en la lista de convocados se ha intensificado, especialmente en posiciones ofensivas.

Quevedo, a la espera de su oportunidad

Pese a no ser convocado, Kevin Quevedo continúa trabajando con el grupo y buscando recuperar protagonismo. Su regreso dependerá de su evolución en los entrenamientos y de las necesidades del equipo en las próximas jornadas.

Por ahora, el mensaje de Guede es claro: no hay conflicto, sino decisiones técnicas en un equipo que, según sus propias palabras, “está muy bien”.