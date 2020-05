Percy Prado es uno de los nombres que se manejan en la Selección Peruana para futuras convocatorias. Incluso, el jugador de Nantes de Francia dio a conocer que hay un permanente contacto con Ricardo Gareca, entrenador del equipo blanquirrojo.

“He hablado con Ricardo Gareca, quien me preguntó cuál era mi actualidad en Francia. La verdad, no esperaba que me llame, era como un sueño. Dijo que me está observando permanentemente. Pienso que puedo adaptarme al fútbol de la Selección Peruana”, sostuvo el lateral derecho en diálogo con Full Deporte por Depor.

Percy Prado ya analiza a los jugadores con los que tendría que luchar un puesto en la Selección Peruana y también aprovechó para dar a conocer a los principales referentes del balompié nacional que reconocen en el país donde le toca jugar esta temporada.

“Me gusta como juega Luis Advíncula porque siempre lo hace sin miedo. Aldo Corzo siempre cumple con su deber y todos confían en él. Para mí, Claudio Pizarro es la mayor referencia que tengo de la Selección Peruana. Acá lo conocen mucho y también Jefferson Farfán. El equipo blanquirrojo sabe jugar un buen fútbol", agregó.

Sobre la posibilidad de llegar al fútbol peruano, reconoció que no está en sus planes, aunque -si se diera la oportunidad- lo haría por uno de los más grandes del país. “Si no juego por Universitario, mi papá me mataría”, finalizó.

