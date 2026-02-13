Universitario de Deportes alcanzó una cifra histórica al superar los 50 mil socios adherentes, consolidando una de las comunidades de hinchas más grandes y activas del fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, el club celebró el logro con un mensaje dirigido a toda su hinchada y el anuncio del sorteo por una camiseta conmemorativa: “Superamos los 50 mil Socios Adherentes y lo celebramos premiando tu lealtad”.

Para participar, solo se debe seguir tres pasos sencillos: ponerse al día en los pagos, responder una publicación en la plataforma X con una foto usando la camiseta crema y comentar la frase “Soy merengue desde que era chiquitito”.

Con esta iniciativa, la ‘U’ no solo festeja un nuevo récord institucional, sino que también refuerza el vínculo con su hinchada.