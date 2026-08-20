Kevin Becerra protagonizó una enorme salvada sobre la línea para evitar el segundo gol de Botafogo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La jugada se originó luego de una mala salida del arquero de Cienciano, Ítalo Espinoza, quien abandonó su área para intentar cortar la acción, pero no logró resolverla de la mejor manera y dejó su arco en una situación de máximo peligro.

El error del guardameta permitió que Botafogo quedara con una clara posibilidad de ampliar la ventaja. Cuando parecía que el balón terminaría dentro del arco cusqueño, Becerra apareció sobre la línea para despejarlo y mantener con vida al club incaico.

ENORME SALVADA SOBRE LA LÍNEA



Increíble lo que salvó Kevin Becerra para evitar el 2-0 de Botafogo sobre Cienciano.



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La intervención del defensor fue clave para evitar el 2-0 del conjunto brasileño, que busca una remontada después del 5-0 sufrido en el partido de ida.

Botafogo sigue presionando por la remontada

El equipo brasileño comenzó el encuentro con mucha intensidad y encontró el 1-0 a los 8 minutos. Ahora continúa buscando más goles para recortar la diferencia en el marcador global.

Cienciano, por su parte, deberá corregir rápidamente sus errores defensivos y recuperar el control del partido para proteger la amplia ventaja conseguida en la ida.

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