Kevin Becerra salvó a Cienciano sobre la línea tras una mala salida del arquero. Foto: @DSports
Kevin Becerra salvó a Cienciano sobre la línea tras una mala salida del arquero. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Kevin Becerra protagonizó una enorme salvada sobre la línea para evitar el segundo gol de Botafogo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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