Por Christian Cruz Valdivia

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se vivirán a lo grande y el próximo jueves 6 de agosto se realizarán dos actividades que marcarán la cuenta regresiva para el certamen multideportivo con una invitada super especial.

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