Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se vivirán a lo grande y el próximo jueves 6 de agosto se realizarán dos actividades que marcarán la cuenta regresiva para el certamen multideportivo con una invitada super especial.

El día 6 de agosto se realizará el lanzamiento del Programa del Voluntariado y se encenderá el Reloj que marque la cuenta regresiva para Lima 2027.

Para ello, Panam Sports vendrá con una invitada de lujo. La gimnasta estadounidense Simone Biles será la encargada de apretar el botón de la cuenta regresiva de Lima 2027.

Mientras, como invitada del Comité Paralímpico de las Américas (APC) vendrá la colombiana Karen Palomeque, paraatleta que estableció el récord mundial en los 400 metros T38 con un tiempo de 56,60 segundos.

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La actualidad de Simone Biles pasa por ser una imagen de inspiración para las nuevas generaciones. Con un palmarés de 7 medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en los Juegos Olímpicos, es una de las deportistas más grandes en la historia.

Sin embargo, en los últimos meses ha sido su estado de salud en el que ha preocupado. Hace unos días estuvo internada para seguir con un procedimiento médico. Mientras que en junio, la misma Biles había contado que vivió una emergencia médica grave que la llevó a “casi morir”.

Simone Biles

Junto a su esposo, el jugador de NFL Jonathan Owens, han sido vistos en varias actividades públicas, la ultima en la boda de la cantante Taylor Swift y Travis Kelce.

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