En vísperas de Navidad, Lionel Messi sigue regalando goles y lo mejor de su fútbol a sus fanáticos. Verlo jugar con ese espíritu amateur, gambetear e inflar redes en los escenarios del primer mundo, como si estuviera todavía en su natal Rosario, es como esta época en donde nos invade los árboles y el color rojo, nos hace sentir otra vez como un niño.

Ya a los 32 años, el argentino volvió a dar una muestra de su vitalidad en la goleada 4-1 del Barcelona ante Deportivo Alavés, en el que marcó un tanto y le dio la posibilidad al conjunto azulgrana de liderar en solitario La Liga. Aunque claro, Real Madrid todavía puede alcanzarlo si vence este domingo (3 p.m.) al Athletic de Bilabo

En esta temporada de La Liga, Messi ha marcado 13 goles en igual cantidad de encuentros. (Foto: AP)

Con esto, ‘Lio’ llegó a los 50 tantos en los 58 partidos que ha disputado en el 2019. Un registro que se ha vuelto constante desde el 2014, en donde llegó a las 58 conquistas en 66 partidos.

Desde allí, en adelante, el argentino no bajó de de las cinco decenas de tantos por año. El ex Newell’s Old Boys se ha encargado de dejar en claro su vigencia con goles. El tiempo pasa, pero la capacidad goleadora de Messi no envejece.

Año calendario Goles Partidos 2019 50 58 2018 51 54 2017 54 54 2016 59 62 2015 52 61 2014 58 66 2013 45 47 2012 90 69

La ‘Pulga’, Balón de Oro y Bota de Oro en el 2019, volvió a hacer de Messi en el minuto 69, cuando el Barza deambulaba en el campo, y el partido se había detenido por una acción que sorprendió a los dos equipos, cuando en una dura entrada entre Wakaso y Umtiti, en la que ambos vieron amarilla. A continuación, Messi tomó el balón, se acercó a la frontal y con cuatro rivales rodeándole, se sacó un disparo potente que entró entre los tres palos (3-1),

Con su nuevo tanto en el Camp Nou, Messi, que hace pocas semanas levantó su sexto Balón de Oro, se sitúa como máximo goleador en solitario de la competición con 13 dianas, una más que el madridista Karim Benzema, también de buena campaña con el conjunto merengue dirigido por el francés Zinedine Zidane. A la Liga española le quedan todavía 20 jornadas, por lo que esta lucha entre el galo y el argentino por ser el Pichichi del torneo nos tiene preparado, estamos seguros, muchos más episodios igual de emocionantes.

La misma Liga reconoció a Lionel como el mejor jugador del mes de noviembre. Antes de darse el pitazo inicial, un histórico como el ex defensor azulgrana Carles Puyol se encargó de entregarle el trofeo MVP. Este, se justifica con el tanto que le hizo ante Levante, le marcó un hat trick a Celta de Vigo y asistió ante Leganés.

Este es un premio que queda corto pero es más que justo, sobre todo, por la constancia y regularidad que muestra Messi al pasar cada fin de semana. Faltan cuatro días todavía Navidad, pero Lionel, con su gol y su gran nivel ante Alavés, se encargó de darle su noche buena a los hinchas del Barcelona por adelantando. El siguiente partido del cuadro culé será en enero, y nada menos que ante el Espanyol.