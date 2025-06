La New Balance 15k powered by El Comercio tendrá como punto de partida y llegada al Parque Andrés Avelino Cáceres, en San Isidro. La prueba forma parte del Race Series de Latinoamérica.

Es una prueba única en su tipo, con una ruta moderna para los corredores en Lima y que busca fortalecer más la conexión con la comunidad local, para ofrecer un espacio para que los atletas compartan experiencias y disfruten de un ambiente único. La New Balance 15k powered by El Comercio es una carrera gestada en el Perú y que vuelve este domingo 6 de julio -después de 11 años- para inspirar a los participantes a que superen sus propios límites y nos confirmen – una vez más- que somos una potencia del running en la región y el mundo.

Aquí el video que explica a detalle la ruta

Conoce el recorrido de la carrera "La New Balance Lima 15K powered by El Comercio" de este 6 de julio. (Infografía: El Comercio)

¿Aún no te atreves a un 21k, pero ya dominaste los 10? Pues la 15k es una prueba perfecta para ti. “Aquí se propuso esta ruta, tiene personalidad y fue algo que pegó muchísimo. La New Balance 15k es una distancia especial para los que quieran retarse un poco más allá y será una fiesta entre una generación latente que comparte con las generaciones pasadas del running, y que hace de ello una forma de vivir”, confiesa Alejandra Rodríguez-Larraín, directora de la carrera y gerente general de Perú Runners.

Los detalles de la ruta del New Balance powered 15k by El Comercio

El 6 de julio, los corredores saldrán del Parque Andrés Avelino Cáceres de San Isidro, para continuar por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra y regresar al Parque Cáceres. El dato para todos los inscritos: si vas con zapatillas New Balance, podrás participar para una inscripción a la Maratón de Nueva de York. Un verdadero lujo.

¿Qué es la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Esta carrera es un formato que se llevó a cabo bajo el nombre de Excellent Series en el 2014, y que regresa ahora bajo el nuevo nombre de New Balance 15K Powered by El Comercio. La New Balance Lima 15K Powered by El Comercio no es solo una carrera, es una celebración del movimiento, la pasión y la comunidad.

¿Cuál será la ruta de la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Con una ruta que será revelada muy pronto, la carrera invita a todos -de aficionados hasta corredores experimentados– a correr a su manera, bajo el lema que define el espíritu de New Balance: #RunYourWay.

¿Dónde puedo enterarme de todas las novedades de la carrera New Balance Lima 15K?

Con la intención de afianzar la comunidad runner, se ha lanzado la cuenta oficial de Instagram @newbalancelima15K, el espacio donde los corredores podrán seguir todas las novedades, descubrir tips de entrenamiento, participar en dinámicas exclusivas y compartir su preparación rumbo al gran día.

