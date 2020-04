Yoshimar Yotún está acatando todas las disposiciones del Gobierno mexicano para evitar la propagación del coronavirus. El peruano también piensa en los suyos y por ello ha solicitado al Cruz Azul que le envíe todo lo necesario para trabajar desde casa.

“El club me dio todos los implementos para poder hacer mis ejercicios de recuperación en casa. Pedí eso porque tengo niños y me da temor ir a las instalaciones de Cruz Azul”, reconoció el volante de la Blanquirroja en un diálogo con Radio Ovación.

De otro lado, Yotún dio una actualización sobre la lesión que sufrió hace unas semanas y que le impidió continuar en acción con la ‘Máquina Cementera’ en la Liga MX y la Concachampions, antes de la suspensión de ambos torneos por el COVID-19.

“El doctor me dijo que mi recuperación iba a tardar un mes y ya lo cumplí. Me sacó un estudio y faltaba pegar un poco. Como todo ha parado, me ha dado cuatro semanas más”, explicó ‘Yoshi’.

“Por mí, quisiera estar corriendo, el receso me ayuda a recuperarme y no perderme muchos partidos. Estoy mucho mejor”, admitió el futbolista de la selección peruana.

La Selección Peruana sin actividad hasta 2021

Hace más de un mes que el fútbol nacional e internacional está paralizado debido a las medidas de aislamiento tomadas para evitar el contagio del coronavirus, enfermedad que hasta el momento lleva más de 1,9 millones de infectados y más de 121 mil muertos en todo el mundo.

Esta mañana, el vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, que preside la CONCACAF, se pronunció al respecto y aseguró que los partidos de Selecciones podrían suspenderse hasta el 2021 debido a dos razones fundamentales, las restricciones de viajes y brindarle la oportunidad de reanudar sus actividades a las competencias entre clubes.