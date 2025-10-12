Caminos del Inca 2025: Conoce la ruta de la edición 53 del rally

Recorrer los pueblos, conocer sus historias y compartir con ellos. Y volverse con esa cultura a casa. Caminos del Inca representa acaso lo que se necesita en nuestro país: estar de la mano de la gente. La tradicional prueba de automovilismo se inicia hoy desde Canta y hasta su llegada a Arequipa, el próximo domingo, habrá unido a la mitad del país en un solo sentimiento.

Y cada una de las 87 tripulaciones se encargará de ello. Hoy se disputa la primera etapa que une Lima y Huancayo, con la partida en Canta, una exigente presentación en la que llegan a ascender hasta casi los cinco mil metros de altura.

Luis Alayza, quinto en el Super Prime, abre pista esta mañana de Canta a la cima, seguido por André Martínez, Ronmel Palomino, Eduardo Castro, Raúl Orlandini. La caravana seguirá en carrera hasta que aproximadamente a las 4 de la tarde lleguen a Huancayo.

Y será una gran competencia deportiva, porque por primera vez se verá en acción a siete Rally 3, el coche de más potencia que hay en nuestro país –son la tercera categoría en el rally mundial–. Así, no solo se tendrá resistencia para cubrir los 2.182,1 kilómetros de carrera total (especiales cronometrados más los enlaces); también velocidad pura en los tramos que los permitan.

Hoy se inicia el tradicional rally con su primera etapa entre Lima y Huancayo, con partida en Canta. En esta edición se verá a siete potentes coches Rally 3.

Esto ya se vio en el Super Prime LEYENDA Carrera el pasado miércoles en Chilca, que lo ganó Eduardo Castro, aunque Raúl Orlandini en su EVO X también busca dar pelea.

Son cinco etapas que unen las regiones del sur del país, tan amante del automovilismo, 13 especiales por tramos en su mayoría de tierra, con distancias largas –181 km entre Huancayo y Churcampa, 134

de Chupas a Ccoraihuina y los exigentes 132 km en el cierre de Imataa Chiguata–. Eso es Caminos, poner a prueba la resistencia de los coches y el talento de los pilotos.

Pero más que una competencia, es una fiesta, esa que hizo que cientos de aficionados llegaran a Chilca al Super Prime y otros cientos más bajen a Agua Dulce a la partida simbólica el jueves. Y serán miles y miles alrededor de la ruta en los días de carrera y las visitas a los parques cerrados. Es la gente la que mantiene viva esta tradición.

Vuelven el ‘Mono’ Orlandini, Eduardo Castro y André Martínez; los tres con recorrido mundialista. Los hermanos Richard y Ronmel Palomino tienen coches nuevos, Luis Alayza siempre es candidato y nunca faltan las sorpresas en esta prueba. Es parte de la ruta. En la previa son los candidatos, pero con Caminos acelera el azar. Son las rutas las que deciden al ganador.