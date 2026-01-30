En una decisión del Comité Ejecutivo de Panam Sports y consensuada con el Comité Organizador Local, la nueva fecha de los XX Juegos Panamericanos de Lima 2027 será desde el 23 julio hasta el 8 agosto, es decir, una semana después de la fecha originalmente establecida para el inicio de la fiesta deportiva continental.

Una serie de reuniones, actividades y visitas a sedes deportivas tuvo la delegación de Panam Sports, liderada por su presidente, Neven Ilic, que viajó hasta la capital peruana, para constatar los avances y supervisar el trabajo del Comité Organizador Local de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras esta primera reunión operacional entre las autoridades deportivas peruanas y Panam Sports, y debido al nutrido calendario de eventos deportivos internacionales el 2027, el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana, decidió modificar la fecha de los Juegos en una semana a lo originalmente establecido (16 de julio al 1 de agosto).

La nueva fecha de los Juegos Panamericanos será desde el viernes 23 de julio, con la ceremonia de inauguración, hasta el domingo 8 de agosto cuando se realice la clausura del máximo evento multideportivo continental.

POSITIVO BALANCE DEL PRESIDENTE ILIC

La visita de 4 días de Panam Sports a la ciudad de Lima, incluyó varias reuniones con el Comité Organizador Local, visitas a la Villa Panamericana, a la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) y al Complejo Deportivo Villa María del Triunfo.

“Estamos muy contentos y tranquilos después de esta visita. Pudimos constatar en terreno, lo fantásticas que están las sedes deportivas y la Villa Panamericana. El legado de los Juegos del 2019 ha sido espectacular. Los recintos deportivos están muy bien cuidados y lo más importante han seguido albergando eventos deportivos”, señaló el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

“Vemos un equipo liderado por el presidente del Comité Organizador Local Sergio Ludeña, con mucho compromiso y pasión. No tengo ninguna duda, que Lima 2027 serán unos grandes e históricos Juegos. Nuestro objetivo es mejorar todo lo increíble que fue esta fiesta el 2019”, agregó Ilic.

Luego del recorrido de las sedes deportivas, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, se trasladó hasta el Palacio de Gobierno de la capital peruana, para sostener una reunión con el presidente Constitucional de la República del Perú,José Jerí.

“El presidente Jerí me ha expresado todo su apoyo y el compromiso del Gobierno del Perú con los Juegos Panamericanos, por lo que estamos muy optimistas. Si bien la infraestructura está lista, aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a operatividad y logística, por lo que no debemos relajarnos y trabajar muy unidos por esta, la fiesta deportiva más importante del continente”, concluyó Neven Ilic.

Los XX Juegos Panamericanos de Lima 2027 reunirá a más de 7.000 deportistas de 41 países y será el evento clasificatorio olímpico más importante de cara a Los Ángeles 2028.

