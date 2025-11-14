La tradicional Caminata con Perros Hush Puppies 5K celebrará su séptima edición este domingo 16 de noviembre, desde las 9:00 am, en el Parque Olímpico de San Borja. El evento mantiene su sello familiar y solidario, invitando a las familias a que sean parte de un recorrido accesible de 5 kilómetros mientras contribuyen con la labor de Voz Animal Perú.

“Siete ediciones después sostenemos la misma convicción: organizar un encuentro benéfico vale totalmente la pena cuando lo hacemos por nuestros mejores amigos de cuatro patas”, afirma Mario Biggio, Brand Manager de Hush Puppies Perú.

La experiencia está diseñada para asegurar el bienestar tanto de las familias como de sus mascotas. El circuito contará con señalización clara, zonas de sombra, puntos de hidratación y espacios pensados para detenerse, descansar y registrar la jornada en fotografías. La caminata busca promover un estilo de vida activo y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la protección animal.

Las inscripciones están disponibles a través de Joinnus, con modalidades para adultos, niños y familias con hasta dos perros. Según la categoría, cada participante recibirá un kit conmemorativo y una medalla al culminar el recorrido. La organización recomienda asistir con anticipación para recoger el kit, ajustar el arnés o la correa y ubicar el punto de partida sin contratiempos.

Información principal

- Evento: VII Caminata con Perros Hush Puppies 5K

- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

- Hora: 9:00 a. m.

- Lugar: Parque Olímpico del Pentagonito, San Borja

- Causa benéfica: A beneficio de Voz Animal Perú

- Inscripciones: Joinnus (cupos limitados)

La invitación está abierta para todas las familias: camina a tu ritmo, trae agua para todos y súmate a una mañana en la que cada paso vale.