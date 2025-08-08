La selección peruana de vóley ya conoce a su rival para lo que serán los cuartos de final de la Copa Panamericana 2025 que se disputa en Colima, México.

El sexteto nacional clasificó como tercera del grupo A, luego de tres victorias (3-2 sobre Cuba, 3-1 ante México y 3-0 sobre Costa Rica) y una caída, la derrota por 3-0 ante Puerto Rico. Así, sumó doce puntos (5 por victoria en tres sets, 4 por los 3-1 y 3 por el 3-2), pero se vio superada en la tabla por México (14), que en la última fecha venció a Puerto Rico.

¡PERÚ CONTRA COLOMBIA!



La selección peruana del head coach Antonio Rizola, jugará un partido clave ante el sexteto colombiano por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Colima, México. El encuentro se jugará a las 21:00 hrs. ¡Vamos Perú! pic.twitter.com/NgBMdNBPu7 — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) August 8, 2025

Así, Perú como tercero del grupo A enfrenta en cuartos de final al segundo del grupo B, llave que disputaron las sudamericanas Colombia y Venezuela, además de República Dominicana, Canadá y Trinidad y Tobago.

Ese grupo se definió con más holgura. Las dominicanas fueron líderes con 17 unidades, seguidas por Colombia (16), Venezuela (8), como las que clasificaron. Canadá y Trinidad y Tobago pasarán a jugar por los puestos entre el 7° y 10°.

Programación cuartos de final con horarios de Colima, una hora antes de Perú.

Así, Perú se medirá ante Colombia en los cuartos de final del certamen. El duelo está programado para este viernes 8 de agosto a partir de las 9 de la noche (hora peruana). Antes, deben jugar México contra Venezuela. Puerto Rico y República Dominicana, al ser líderes de grupo, avanzan directo a semifinales.

Colombia tiene en su plantel a Marín, nueva jugadora de Alianza, y Rangel, conocida en la Liga Superior. (Foto: Norceca)

Perú buscará superar a las colombianas donde juega la reciente fichaje de Alianza María Alejandra Marín, además de la conocida Melissa Rangel, de paso por diversos clubes nacionales. En la fase de grupos, las cafeteras vencieron por 3-0 a Canadá, Trinidad y Tobago y a Venezuela, pero cayeron por 3-1 ante las dominicanas.

