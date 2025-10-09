El once de Perú ante Chile.
Las selección de Perú y Chile, penúltima y última, respectivamente, en las Eliminatorias al Mundial 2026, se medirán en un amistoso de preparación con entrenadores interinos.
Sin mucho tiempo que perder, y aún en la búsqueda de un seleccionador para el próximo proceso, la blanquirroja será dirigida por Manuel Barreto.
El joven entrenador nacional apostó por una convocatoria con muchos rostros nuevos e incluso algunos que aún no debutan en la selección mayor.
Se espera con mucha expectativa la presencia de Felipe Chávez, de apenas 17 años, que juega en el Bayern Múnich de Alemania.
El 11 de Perú
- Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga; Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Luis Ramos.
El partido está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago.
