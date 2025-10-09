El once de Perú ante Chile.
El once de Perú ante Chile.
El once de Perú ante Chile.

  Diego Enríquez.
    El once de Perú ante Chile.

  Matías Lazo.
    Diego Enríquez.

  Miguel Araujo.
    Matías Lazo.

  Renzo Garcés.
    Miguel Araujo.

  César Inga.
    Renzo Garcés.

  Erick Noriega.
    César Inga.

  Jesús Castillo.
    Erick Noriega.

  Jairo Concha.
    Jesús Castillo.

  Joao Grimaldo.
    Jairo Concha.

  Maxloren Castro.
    Joao Grimaldo.

  Luis Ramos.
    Maxloren Castro.

  • Luis Ramos.
    Luis Ramos.

Redacción EC
Redacción EC

Las selección de y Chile, penúltima y última, respectivamente, en las Eliminatorias al Mundial 2026, se medirán en un amistoso de preparación con entrenadores interinos.

LEE TAMBIÉN: Guillermo Salas: “La ‘U’ está marcando la diferencia. No hay equipo que lo aguante los 90 minutos”

Sin mucho tiempo que perder, y aún en la búsqueda de un seleccionador para el próximo proceso, la blanquirroja será dirigida por Manuel Barreto.

El joven entrenador nacional apostó por una convocatoria con muchos rostros nuevos e incluso algunos que aún no debutan en la selección mayor.

MIRA: Carlos Lugo es nuevo gerente deportivo de Cienciano: “Me toca asumir este reto porque el club nos necesita”

Se espera con mucha expectativa la presencia de Felipe Chávez, de apenas 17 años, que juega en el Bayern Múnich de Alemania.

El 11 de Perú

  • Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga; Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Luis Ramos.

El partido está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

