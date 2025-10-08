A pocas semanas de culminadas las Eliminatorias al Mundial 2026, en las que Perú se ubicó en el penúltimo lugar, la expectativa en el hincha peruano está en conocer al nuevo seleccionador nacional de cara al futuro cercano de la blanquirroja.

El nombre de Ricardo Gareca es el más nombrado por su exitoso paso por Videna y sobre el particular se pronunció el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari.

“Ricardo Gareca no es posibilidad, lo digo de manera tajante, estamos buscando otro perfil, independientemente del resultado de clasificar en su momento, hoy buscamos otro perfil”, dijo en Radio Ovación.

“Son otros jugadores, es otra directiva, es otra estructura y necesitamos otra clase de entrenadores. Ricardo sabrá qué cosas hizo bien y qué hizo mal”, argumentó el directivo nacional.

Como se recuerda, la selección peruana tiene hasta tres partidos pactados antes de finalizar el 2025 y en estos será Manuel Barreto el encargado de dirigir al equipo de todos.

