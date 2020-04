Jefferson Farfán, entre risas y recuerdos, reveló hace unos días el encuentro que protagonizaron hasta 17 años un joven Erick Delgado y Andrés Mendoza en suelo estadounidense, cuando viajaron para representar a la selección peruana.

El exarquero de Sporting Cristal se manifestó al respecto del mencionado asunto y aclaró la tensa situación que se vivió en el hotel Sheraton de Manhattan.

“Andrés nunca fue una mala persona pero sí muy antipático, incluso, en los entrenamientos y recuerdo bien esa anécdota que Farfán ha contado y que sucedió en el hotel Sheraton de Manhattan por resistirme a la sumisión”, precisó en primera instancia el actual arquero de Cantolao.

Agregó: “Mendoza me había puesto la puntería porque así eran los mayores de la selección, o aceptabas de todo o te ganabas problemas, entonces, trataba de resistir que me agarre a pelotazos hasta que me colmó la paciencia”.

La selección se entrenó en New Jersey con miras a su duelo amistoso frente a su similar de México y en el bus de regreso, se continuó el enfrentamiento.

“Recuerdo que a Marko Ciurlizza le habían regalado una caja de chocolates y de buena gente nos invitó pero cuando iba a tomar el mío, Mendoza se acercó, me empujó y me dijo: ‘anda para allá, chibolo’. Eso me molestó, le respondí, claro, me dijo cosas también pero nunca imaginé que el tema se alargaría al llegar al hotel”, mencionó.

Una vez ya en el hotel y en dirección a su habitación de concentración, la cual compartía con Roberto Silva Pro, el tema pasó a mayores.

“Lo vi y caminé rápido hacia él. Silva me decía: ‘qué te vas a pelear, estás muy joven para ganarte problemas con estos’ pero no pudo detenerme, ni siquiera con la ayuda de John Galliquio y de ‘Pepe’ Soto, quienes se ‘ganaron’ con el problema", dijo sobre lo sucedido.

“Claro, yo pensé: ‘este es un moreno fuerte, rápido’, además, era cuatro años mayor que yo, jugaba en el Brujas de Bélgica, venía con su cartel, pero no iba a ‘arrugar’, entonces, me le fui encima y el resto ya lo relató el buen Farfán que, por cierto, no sé para qué lo contó”, sentenció el portero de 37 años.

Finalmente, Delgado sostuvo que se cruzó con Andrés Mendoza hace unos días en un mercado cerca a su casa y todo haría indicar, que el enfrentamiento no se sostuvo en el tiempo y todo se cortó hace muchos años.

