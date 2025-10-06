Los dirigidos por Fernando del Solar quedaron en la penúltima posición del torneo, solo por encima del combinado altiplánico.
Los dirigidos por Fernando del Solar quedaron en la penúltima posición del torneo, solo por encima del combinado altiplánico.
Redacción EC
Redacción EC

La llegó con muchas expectativas a la Liga Evolución de la Conmebol, pero cerró el campeonato en el penúltimo lugar, solo por encima de Bolivia.

LEE TAMBIÉN: Entrenador de Emelec sobre Christian Cueva: “Se viene recuperando, queremos ponerlo a punto para su regreso a las canchas”

Precisamente, en su última participación, los dirigidos por Fernando del Solar igualaron 1-1 en el tiempo regular, pero se impusieron en los disparos desde el punto de penal.

En esta definición fue clave el golero peruano Salvador Guzmán, quien atajó cinco remates y anotó el penal decisivo.

MIRA: Iván Rakitic sobre Carlos Zambrano: “Cuando llegó (a Shalke 04) era muy tímido, no hablaba con nadie, pero en el campo era pelota o pierna”

Cabe mencionar que este torneo se disputó en el Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF), en la ciudad de Luque, Paraguay.

Perú debutó con empate sin goles ante Ecuador, para luego perder ante Venezuela, Brasil y Colombia.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC