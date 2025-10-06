La selección peruana Sub 15 llegó con muchas expectativas a la Liga Evolución de la Conmebol, pero cerró el campeonato en el penúltimo lugar, solo por encima de Bolivia.

Precisamente, en su última participación, los dirigidos por Fernando del Solar igualaron 1-1 en el tiempo regular, pero se impusieron en los disparos desde el punto de penal.

En esta definición fue clave el golero peruano Salvador Guzmán, quien atajó cinco remates y anotó el penal decisivo.

Cabe mencionar que este torneo se disputó en el Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF), en la ciudad de Luque, Paraguay.

Perú debutó con empate sin goles ante Ecuador, para luego perder ante Venezuela, Brasil y Colombia.

