La selección de Uruguay está prácticamente clasificada al próximo Mundial 2026, pero debe sumar en la penúltima fecha de las Eliminatorias ante Perú.
Para este duelo, el entrenador argentino Marcelo Bielsa tendrá varias ausencias, por lo que tendrá que echar mano su amplio plantel para alinear ante la blanquirroja.
Los futbolistas Nahitan Nández, Ronald Araújo y Darwin Núñez se perderán el partido por suspensión.
En tanto, se confirmó en las últimas horas que José María Giménez y Maximiliano Araújo quedaron fuera por lesión.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
