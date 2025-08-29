El entrenador Marcelo Bielsa no contará con importantes jugadores para el partido del próximo jueves 4 de setiembre en Montevideo.
El entrenador Marcelo Bielsa no contará con importantes jugadores para el partido del próximo jueves 4 de setiembre en Montevideo.
Redacción EC
Redacción EC

La selección de Uruguay está prácticamente clasificada al próximo Mundial 2026, pero debe sumar en la penúltima fecha de las Eliminatorias ante .

LEE TAMBIÉN: Con Maxloren Castro y Piero Cari, estos son los convocados a la selección peruana Sub 18

Para este duelo, el entrenador argentino Marcelo Bielsa tendrá varias ausencias, por lo que tendrá que echar mano su amplio plantel para alinear ante la blanquirroja.

Los futbolistas Nahitan Nández, Ronald Araújo y Darwin Núñez se perderán el partido por suspensión.

MIRA: Jairo Concha: “Espero que se dé mi debut oficial en la selección, vengo esforzándome para mi oportunidad”

En tanto, se confirmó en las últimas horas que José María Giménez y Maximiliano Araújo quedaron fuera por lesión.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC