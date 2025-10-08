Si bien existen muchos rostros nuevos en la última convocatoria de la selección peruana, destacan nombres como el de Miguel Araujo, por su experiencia internacional con la blanquirroja.

El ahora defensor de Sporting Cristal se refirió a la posibilidad de ser el capitán de la blanquirroja en el amistoso del próximo viernes en Santiago ante Chile.

“Yo siempre me he sentido líder donde me ha tocado ir, desde que comencé mi carrera siempre me he sentido así, no por llevar una cinta”, dijo ante los medios de prensa.

Por otro lado, también fue consultado sobre la convivencia con futbolistas jóvenes o debutantes en el equipo de todos.

“Siempre que hay rostros nuevos se les va a recibir con mucho cariño, la selección está abierta para todos. Ellos deben brindar las ganas, la alegría, humildad y sacrificio para que el grupo se haga fuerte”, apuntó Araujo.

Bajo el mando interino de Manuel Barreto, Perú se medirá ante Chile, en un amistoso de preparación que servirá para darle la oportunidad a muchos jugadores jóvenes como Felipe Chávez.

