Si bien existen muchos rostros nuevos en la última convocatoria de la selección peruana, destacan nombres como el de Miguel Araujo, por su experiencia internacional con la blanquirroja.
LEE TAMBIÉN: La Municipalidad de Lima inicia proyecto para el ‘Nuevo Boulevard Caminito Íntimo’ cerca al estadio de Alianza Lima
El ahora defensor de Sporting Cristal se refirió a la posibilidad de ser el capitán de la blanquirroja en el amistoso del próximo viernes en Santiago ante Chile.
“Yo siempre me he sentido líder donde me ha tocado ir, desde que comencé mi carrera siempre me he sentido así, no por llevar una cinta”, dijo ante los medios de prensa.
MIRA: Jean Ferrari descarta a Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección peruana
Por otro lado, también fue consultado sobre la convivencia con futbolistas jóvenes o debutantes en el equipo de todos.
“Siempre que hay rostros nuevos se les va a recibir con mucho cariño, la selección está abierta para todos. Ellos deben brindar las ganas, la alegría, humildad y sacrificio para que el grupo se haga fuerte”, apuntó Araujo.
Bajo el mando interino de Manuel Barreto, Perú se medirá ante Chile, en un amistoso de preparación que servirá para darle la oportunidad a muchos jugadores jóvenes como Felipe Chávez.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC