Los hinchas de Alianza Lima vivirán una experiencia diferente cuando lleguen al Estadio Alejandro Villanueva en el barrio de Matute en La Victoria, luego del importante anuncio de la Municipalidad de Lima.

La comuna, a través de su alcalde Rafael López Aliaga, pondrá en marcha un importante proyecto para recuperar y modernizar los espacios públicos urbanos en el distrito victoriano.

El ‘Nuevo Boulevard Caminito Íntimo’ cubrirá 0.95 kilómetros en el tramo comprendido entre las avenidas Mendoza Merino y José Gálvez.

La Municipalidad de Lima inicia proyecto para el ‘Nuevo Boulevard Caminito Íntimo’ cerca al estadio de Alianza Lima

Se realizará la rehabilitación integral de la vía y las áreas peatonales, con la colocación de asfalto, rampas vehiculares, camellones de concreto y bermas laterales adoquinada, además de la implementación de señalización vial para mejorar la seguridad de conductores y transeúntes.

“Saben que tienen todo el apoyo para poder hacerlo bien y tener una infraestructura mucho mejor. Esto hay que transformarlo, ponerlo recontra bonito, que sea algo histórico, así como tiene Argentina”, dijo López Aliaga.

“Tendrá un sentido de destino turístico simbólico, del Estadio Nacional a Matute en 10 cuadras, pero completamente remodeladas, seguras, con luz, con serenazgo; para llenarlo de turistas y que sea un emporio”, añadió.

