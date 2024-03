El periodista de El Comercio Mario Fernández recuerda con memoria de computador lo que ocurrió para la designación de Claudio Pizarro, entonces goleador en el Bayern de Alemania. Es una escena del 2004, recreada en 2013. “Paulo Autuori usaba el gimnasio de la Videna para recibir a periodistas. Eran salas de conferencia improvisadas para mano a mano con el entonces técnico de la selección peruana. El brasileño era breve, pero enfático y solo se extendía en preguntas puntuales. Lo recuerdo porque me dijo que lo haría cuando le pregunté sobre por qué había decidido que el entonces joven Claudio Pizarro fuese el capitán de Perú. Se acomodó su gorra a lo Gilligan, tomó un poco de impulso y Autuori me dijo: ‘Lo hice por dos razones. La primera es para acabar con la disputa que había escuchado -no me consta- entre Palacios y Solano en el ciclo anterior, y la segunda es para premiar, como hice con Bonnet en Cristal, el éxito deportivo de un jugador que es Pizarro. Sé que es joven, pero también sé que está triunfando en Alemania, y el capitán es como un representante de lo que quiero para el equipo’”.

Diecisiete años sin pausa con la cinta, la carrera en la selección de Pizarro se terminó en 2016, en el partido con Venezuela rumbo a Rusia, tras la confianza de ocho entrenadores. Las razones expuestas por Autuori se respetaron, incluso versus el reclamo popular por un cambio. El tránsito a Paolo tiene como hito la clasificación al mundial, y junto a sus 39 históricos goles con Perú, nadie dudó de la muy buena elección de Gareca con Guerrero, en 2016.

En este nuevo proceso, con Jorge Fossati como jefe de la selección, la pregunta es absolutamente válida. Cuándo no esté Paolo y con el argumento de que el arquero -Gallese- no puede ser capitán, ¿quién asumirá el encargo?

***

Mediodía en la Videna. Primeros días de febrero. Todavía no hay lista de convocados para los amistosos reestreno de la selección en 2024, pero sí pistas. Paolo, por ejemplo. Si tiene equipo va a estar. Si Carrillo pudiera jugar en la Liga peruana, sería una gran noticia, advierte Fossati. Esta será la primera entrevista del entrenador de la selección con El Comercio. Y aunque no quiere profundizar sobre el tema de arranque, luego lo hace. Didáctico, como en sus conferencias.

-Si Paolo no está, y Gallese no puede ser capitán por su posición en el arco. ¿quién podría asumirlo?

De nuevo, y sin nombres propios, yo no sé quiénes van a estar. Lo que sí te voy a aclarar, es que yo no le cambio los capitanes o los líderes a un grupo. José Carvallo en la U del año pasado siguió siendo tan líder, o más, por más que después no iba el sorteo.

-No sé si lo explicó alguna vez con detalle pero, ¿por qué un arquero no puede ser capitán?

Porque conozco la posición y también fui capitán, sé en qué lío se mete. A Carvallo en la U le saqué un lío. Lo que digo es que el vestuario es de los jugadores. Y los referentes son los referentes que digan los jugadores. Simplemente, insisto, por un tema de posición, pero también fijándome que si vos sos, con todo respeto por favor y no me crean este fóbico de nada, pero para que que me entiendan bien... si vos sos “mudo”, no hablás, no te puedo poner de capitán porque simplemente no te vas a poder comunicar con el árbitro.

-¿Qué otras condiciones debería tener?

Si es reconocido, mejor. No es lo mismo que al árbitro le vaya a hablar un cuatro de copas como yo, Fossati, o que le vaya a hablar alguien que es reconocido, como Paolo. Entonces no es que la capitanía se lo doy a cualquiera, no, pero trato siempre de pasarle el mismo mensaje a todos: vos tenés una misión como jugador y cumplí la misión como jugador, no me jugués de capitán, jugame de jugador, lo de capitán nace solo, ya verás el momento en que tenés que intervenir o no, pero no te cargues al equipo. Lo he visto muchas veces.

***

Personalidad para hablar con el árbitro, confianza absoluta de sus compañeros, liderazgo internacional. Contra Nicaragua este viernes el capitán será Paolo Guerrero. El misterio de quien será su sucesor se revelará entonces, pero al menos ya conocemos el perfil.

--