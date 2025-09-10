Se acabó su ciclo. Mediante un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol anunció la salida de Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana. El DT había dirigido los últimos seis partidos de las Eliminatorias 2026.

“Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la selección absoluta durante las últimas seis fechas de las Eliminatorias Sudamericanas”, se puede leer en el comunicado.

📌 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/iIdg26bBx7 — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 10, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.