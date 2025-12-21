Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, se refirió a su futuro luego del amistoso contra Bolivia y confirmó que jugará en Deportivo Cali de Colombia.

“Ya tengo un preacuerdo. En estos días viajaré (a Colombia) para el examen médico y la firma", expresó en América TV el portero, quien se desligó del Orlando City de la MLS.

Acto seguido, indicó que algunos equipos del fútbol peruano -tras conocer su situación- se mostraron interesados en ficharlo. Sin embargo, asegura que tomó la mejor decisión.

“Por respeto no puedo hablar. Sí hubieron equipos interesados, pero tomé la decisión de irme a Colombia y haré lo mejor ahí”, contó.

Por útimo, aseguró que esta clase de partido contra Bolivia sirven para que muchos jugadores puedan mostrarse. “Lo de hoy sirve para que tengan oportunidad algunos compañeros que vienen trabajando en su clubes, es bueno que se haga este tipo de partidos entre Safap y FPF”, apuntó.