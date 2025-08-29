Dejó el nombre del Perú en alto. Deyvid Tuesta obtuvo el primer lugar en el concurso-premio de cultura y deportes urbanos “KARDO” que se llevó a cabo en Stávropol, Rusia.

En los premios KARDO de Rusia participan más de 58 países y se celebra la cultura callejera con más de once disciplinas: Breaking, BMX, Hip-hop, Djing, Parkour, Graffiti, Calistenia, Skateboarding, Tricking y más.

El peruano logró por segundo año consecutivo el primer lugar en la categoría ‘Skateboarding’.

“Este premio es muy importante, es otro logro más de los que ya tengo y me da mucha felicidad”, mencionó Tuesta.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.