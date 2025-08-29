El skater peruano obtuvo por segundo año consecutivo el primer lugar en skateboarding.
Redacción EC
Redacción EC

Dejó el nombre del Perú en alto. Deyvid Tuesta obtuvo el primer lugar en el concurso-premio de cultura y deportes urbanos “KARDO” que se llevó a cabo en Stávropol, Rusia.

En los premios KARDO de Rusia participan más de 58 países y se celebra la cultura callejera con más de once disciplinas: Breaking, BMX, Hip-hop, Djing, Parkour, Graffiti, Calistenia, Skateboarding, Tricking y más.

El peruano logró por segundo año consecutivo el primer lugar en la categoría ‘Skateboarding’.

“Este premio es muy importante, es otro logro más de los que ya tengo y me da mucha felicidad”, mencionó Tuesta.

