Dejó el nombre del Perú en alto. Deyvid Tuesta obtuvo el primer lugar en el concurso-premio de cultura y deportes urbanos “KARDO” que se llevó a cabo en Stávropol, Rusia.
En los premios KARDO de Rusia participan más de 58 países y se celebra la cultura callejera con más de once disciplinas: Breaking, BMX, Hip-hop, Djing, Parkour, Graffiti, Calistenia, Skateboarding, Tricking y más.
El peruano logró por segundo año consecutivo el primer lugar en la categoría ‘Skateboarding’.
“Este premio es muy importante, es otro logro más de los que ya tengo y me da mucha felicidad”, mencionó Tuesta.
