Uno de los rostros deportivos peruanos es el de Sol Aguirre. La joven surfista nacional se sube continuamente a los podios internacionales y por eso fue elegida por los lectores de El Comercio como la mejor surfista femenina del 2025 en los Premios DT.

Sol Aguirre / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

El año pasado, Sol formó parte del equipo nacional que logró la medalla de plata en el Mundial ISA (fue campeona mundial por equipos en el 2024) y compitió en el Circuito Challenger Series y el QS de la WSL (World Surf League).

En el Challenger Series finalizó en el puesto 16 “un gran puesto para cerrar el año”, que terminó con el tercer lugar del Newcastle Surfest, la última fecha de la temporada 2025.

Este año busca retornar a ese circuito, e inició con buen pie el Qualifying Series, con el tercer lugar en Imbituba QS6000. “Es una buena posición para empezar”, asegura. Y recuerda que solo las tres mejores del QS clasifican a los Challenger Series.

Ahora Sol viene de ganar la primera fecha del Nacional que organiza la Fenta -se disputó en La Pampilla-.

A fin de mes, Sol viajará a Panamá a disputar los Panamericanos de Surf, certamen que da cupos para los Panamericanos Lima 2027, aunque las nacionales tienen cupos como anfitriones.

“Los panamericanos son super importantes para mi y para el país. Vamos tres chicas”, comenta.

Sol Aguirre recibió su trofeo de Premios DT en la sede del diario El Comercio del centro de Lima, al que llegó por primera vez y quedó maravillada por las instalaciones.

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