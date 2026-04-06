Por Redacción EC

Uno de los rostros deportivos peruanos es el de Sol Aguirre. La joven surfista nacional se sube continuamente a los podios internacionales y por eso fue elegida por los lectores de El Comercio como la mejor surfista femenina del 2025 en los Premios DT.

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