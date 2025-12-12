Ayer, en Punta Rocas se vieron sonrisas y caras tristes tras completarse el séptimo día del Mundial Junior ISA de surf. La delegación peruana vio caer a algunos de sus representantes, pero también celebró que ya tiene a dos chicas en los cuartos de final de la categoría Sub 16.

Catalina Zariquiey y Brianna Barthelmess marchan a paso firme en su categoría y ayer avanzaron como líderes de sus heats a los cuartos de final del evento. Del equipo, son las que más han avanzado hasta el momento, aunque han visto caer a Sofía Artieda en el camino.

En esta misma categoría, en varones, los tres nacionales siguen en carrera, pero en octavos de final: Pol Huguet, Bastián Arévalo García Miró y Luca Chipoco avanzaron.

Mientras, la categoría Sub 18 se quedó con un solo representante peruano. Adrián de Osma es el único que se mantiene con vida tras la caída ayer de Alejandro Bernales en un dramático cierre de su heat, donde lo sacaron de competencia en una ola de último minuto. En damas, también cayó Valentina Escudero.

Hoy, tratarán de llegar a semifinales. A primera hora Adrián de Osma disputa los octavos de final Sub 18; y de avanzar, por la tarde debe correr los cuartos de final. En la Sub 16 se repite esa fórmula.