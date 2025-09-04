El tenista peruano se impuso ante el brasileño Daniel Dutra Da Silva con parciales de 6-1 y 6-3.
El tenista peruano se impuso ante el brasileño Daniel Dutra Da Silva con parciales de 6-1 y 6-3.
Redacción EC
Redacción EC

Luego de caer en primera ronda en el Challenger de Santos, Brasil, el peruano se reencontró con el triunfo en el M25 de Mar del Plata, en Argentina.

LEE TAMBIÉN: Yoshimar Yotún y Luis Advíncula podrían convertirse en Montevideo en los jugadores con más partidos en la historia de la selección

Este jueves venció con autoridad al brasileño Daniel Dutra Da Silva y avanzó a las semifinales del torneo.

Con parciales de 6-1 y 6-3, el seleccionado nacional busca un nuevo título en su carrera para retomar el rumbo ascendente qye perdió esta temporada.

MIRA: ¡Imparable! Ignacio Buse derrota a Carlos Taberner y avanza a semifinales del Challenger de Sevilla

Cabe precisar que en esta competición también venció a los argentinos Lucca Guercio y Carlos Maria Zárate, todos sin ceder un solo set.

Una vez culminado el campeonato, llegará a Perú para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal, que se jugará desde el 12 de setiembre.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC