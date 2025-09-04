Luego de caer en primera ronda en el Challenger de Santos, Brasil, el peruano Juan Pablo Varillas se reencontró con el triunfo en el M25 de Mar del Plata, en Argentina.

Este jueves venció con autoridad al brasileño Daniel Dutra Da Silva y avanzó a las semifinales del torneo.

Con parciales de 6-1 y 6-3, el seleccionado nacional busca un nuevo título en su carrera para retomar el rumbo ascendente qye perdió esta temporada.

Cabe precisar que en esta competición también venció a los argentinos Lucca Guercio y Carlos Maria Zárate, todos sin ceder un solo set.

Una vez culminado el campeonato, llegará a Perú para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal, que se jugará desde el 12 de setiembre.

