Conor McGregor vuelve al octágono de UFC este 18 de enero para enfrentar a Donald Cerrone en una pelea pactada a cinco asaltos en peso wélter (77 kg). Este será el combate estelar del UFC 246, por celebrarse en Las Vegas.

McGregor, de 31 años, vuelve a competir en artes marciales mixtas (MMA) después de 14 meses. En su última presentación, en octubre del 2018 por el título de peso ligero (70 kg), fue sometido por Khabib Nurmagomedov.

El excampeón de peso pluma (65.7 kg) y ligero de UFC, además, retorna a la división wélter, en la que tuvo una victoria por decisión sobre Nate Díaz en el 2016.

En los últimos años, el irlandés ha tenido poca continuidad en las MMA. Entre el 2016 y el 2019 –un período de cuatro años– solo tuvo cuatro peleas, dos de las cuales fueron derrotas.

En cambio, entre el 2012 y el 2015 afrontó 10 combates, todos triunfos, incluso el más notable de su carrera profesional: un nocaut en 13 segundos sobre José Aldo, con el cual se coronó campeón pluma.

McGregor, cuyo récord es de 21 victorias y 4 derrotas, se caracteriza por terminar sus peleas vía nocaut (KO) o nocaut técnico (TKO): 18 de sus combates los ganó por esa vía. Además, sus dos únicas peleas perdidas en UFC fueron por sumisión.

“Estoy muy bien preparado, mi equipo ha sido fenomenal en este campamento. No tengo que preocuparme por el corte de peso, solo enfocarme en mis habilidades, en mis fortalezas”, dijo en una reciente entrevista con The Mac Life.

–El oponente–

Donald Cerrone, de 36 años, llega a la pelea contra ‘Notorious’ con una racha de dos derrotas consecutivas en UFC, ambas en peso ligero. En junio del año pasado cayó ante Tony Ferguson y en setiembre ante Justin Gaethje.

El experimentado estadounidense tiene en su carrera profesional 49 peleas profesionales: 36 victorias –10 por KO o TKO– y 13 duelos perdidos.

A diferencia de su próximo oponente, Cerrone se ha mantenido en constante competencia. Entre el 2016 y el 2019 protagonizó 14 peleas, de las cuales ganó 8 y perdió 6.

–Predicciones–

Consultamos a un peleador activo de UFC, un maestro de MMA y un analista de este deporte respecto del combate y estas fueron sus predicciones.

Claudio Puelles, peleador peruano de UFC

Me parece interesante la pelea, porque va a ser a cinco rounds. Creo que Cerrone no va a soportar la presión de Conor e irá cediendo poco a poco y caerá en el tercer o cuarto asalto por una mano izquierda. Siento que todas las guerras que ha tenido en su carrera le han pasado factura. Además, me parece que McGregor tiene mejor estado físico que Cerrone.

Resultado: Conor McGregor gana por TKO en el tercer o cuarto asalto





Iván Iberico, maestro de MMA

Cerrone es un gran peleador, pero no está en su mejor momento por el paso del tiempo. Otro factor es que el juego de Conor encaja perfectamente para esta lucha. Sin duda alguna, se trata de una jugada de mucho conocimiento e inteligencia Conor y también de UFC. Creo que en un futuro cercano podríamos tener una pelea de PPV con Conor contra Masvidal.

Resultado: Conor McGregor gana por KO o TKO en el segundo asalto





AT Steve Duncan, analista de MMA en MMA.uno

Todo depende de cómo parta la pelea. Conor tiene una izquierda fuerte y muy contundente, pero si no encuentra el momento para noquear al ‘Cowboy’, este puede llevarse la victoria. Si bien Cerrone no está en buena racha, no es un rival para subestimar. Veo una pelea bastante pareja.

Resultado: Conor McGregor gana por TKO en el primer asalto