Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la Liga Nacional de vóley femenino, que marcará el debut de las monarcas del torneo, Alianza Lima.

Las blanquiazules, tras postergar su partido de la jornada inaugural, se medirá ante Deportivo Wanka este sábado 01 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau.

En tanto, un día después en el mismo escenario, Regatas Lima se enfrentará a Rebaza Acosta y Universitario hará lo propio ante Atlético Atenea.

Programación completa

Sábado 1 de noviembre

- Kazoku No Perú vs Olva Latino / 14:45 horas

- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta / 17:00 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka / 19:00 horas

Domingo 2 de noviembre

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano / 12:30 horas

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis / 15:15 horas

- Universitario vs Atlético Atenea / 17:00 horas

Los interesados en asistir al coloso del Callao, podrán adquirir sus boletos a través de la web de la ticketera Joinnus.

Se informó que las entradas permitirán el ingreso tanto para los partidos del sábado como del domingo.

Precio de las entradas

Occidente: S/ 45

S/ 45 Oriente: S/ 35

S/ 35 Norte: S/ 25

S/ 25 Sur: S/ 25

S/ 25 General: S/ 20

