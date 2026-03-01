Más de 50 estudiantes de distintas carreras y tres universidades —la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad del Pacífico (UP) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)— integran hoy los laboratorios universitarios de El Comercio, una apuesta por el periodismo de precisión, innovación y servicio público, que nació en el 2024.

Se trata de un espacio multidisciplinario donde confluyen estudiantes de humanidades digitales, comunicaciones, ingeniería, diseño, ciencias políticas y economía. El objetivo es claro: combinar diversas miradas para investigar mejor y producir herramientas útiles para la audiencia.

“Dime la verdad” es un asistente inteligente de verificación de noticias creado por estudiantes de la UNI. Funciona a través de WhatsApp y permite contrastar en segundos la veracidad de un texto, un enlace o incluso un audio.

El chatbot recibe el mensaje, lo transcribe si es necesario, lo analiza y devuelve una conclusión clara, acompañada de un breve contexto explicativo y hasta cinco evidencias con fuentes verificables. El proyecto ya está listo para fase de pruebas y busca convertirse en una herramienta práctica contra la desinformación.

En paralelo, el laboratorio trabaja en un especial sobre el Lago Titicaca: un proyecto que combina la investigación periodística con el formato documental, el diseño, la animación y una herramienta predictiva, desarrollada por ingenieros, humanistas y analistas de datos.

Otro proyecto en marcha es Wachi, una nueva aplicación diseñada para que podamos caminar más tranquilos por la ciudad. La herramienta utiliza los datos de denuncias del Ministerio del Interior para sugerirnos por qué calles ir. Aunque todavía está en etapa de prueba, la app nos dará tres opciones para llegar a nuestro destino, destacando siempre el camino más seguro. Este proyecto, liderado por la Universidad del Pacífico, donde nació la idea, cuenta con la colaboración de estudiantes de la UPC para su desarrollo tecnológico.

Entre los trabajos ya publicados destacan “Desatendidos”, sobre la crisis de salud mental infantil y la falta de psicólogos en escuelas públicas —que incluyó el chatbot “Sammy”—; el especial de ciberdelincuencia, con una herramienta para identificar estafas digitales; y “Más rápido aún, más furioso”, que analizó con datos las brechas regionales en los exámenes de manejo.

El equipo también ha experimentado con IA en análisis político, como el estudio de microexpresiones de la expresidenta Dina Boluarte durante su discurso del 28 de julio del 2025.

Aquí, la tecnología no reemplaza al periodista: lo obliga a investigar con más rigor.

