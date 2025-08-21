Durante el foro Inside LatAm Perú 2025, organizado por Moody’s, Alejandro Pérez-Reyes, gerente central de Planeamiento y Finanzas de Credicorp y BCP, sostuvo que, tras años de recesión y deterioro económico, el país atraviesa una fase de recuperación con fundamentos sólidos. “La demanda interna crece a un ritmo cercano al 4,5% y la morosidad viene mejorando, lo que abre espacio para una mayor profundización del crédito”, señaló en el conservatorio “Desafíos y oportunidades del crédito en el Perú hacia 2026″, moderado por Felipe Carvallo, Senior Vice President, Financial Institutions Group, Moody’s Ratings.

El ejecutivo destacó que la banca está acelerando el financiamiento para personas, especialmente a través de hipotecas y consumo, mientras que en el segmento mayorista se observa dinamismo en sectores como agro, pesca y energía. También resaltó el impacto de la inclusión financiera: “Yape ha incorporado a más de 6 millones de peruanos al sistema financiero desde 2020 y 3 millones de usuarios ya han recibido microcréditos, muchos por primera vez en su vida”.

Respecto al entorno político, Pérez-Reyes reconoció que las elecciones de 2026 generarán volatilidad, pues existe el riesgo de salida de capitales en caso se de un resultado adverso para la estabilidad económica. Sin embargo, aseguró que confía en la fortaleza del sistema financiero peruano. En paralelo, advirtió que los continuos retiros de fondos de pensiones han debilitado la capacidad de financiamiento de largo plazo. “Las AFP han sido inversionistas ancla del mercado de capitales; sin ellas, el desarrollo de deuda a 20 años en soles sería inviable”, puntualizó.

Finalmente, consideró prioritario derogar los topes a las tasas de interés que restringen el microcrédito, así como avanzar en la regulación de la inteligencia artificial y en la digitalización de contratos. Concluyó que, pese a los retos, “las perspectivas del crédito en el país son favorables gracias a la innovación tecnológica y al apetito de riesgo controlado de la banca”.