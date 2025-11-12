Zonas Económicas Privadas: así se implementará el nuevo modelo de inversión y desarrollo logístico del país

Durante el Foro Internacional de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), organizado por la Cámara de Comercio de Lima, representantes del Congreso, el Ejecutivo y el sector privado expusieron la ruta que seguirá el nuevo régimen de desarrollo e inversión. La mesa estuvo integrada por Eduardo Salhuana Cavides, congresista y autor de la Ley N.º 32449; Claudia Parra Silva, asesora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur); y Ravi Villela Ríos, gerente comercial adjunto del Puerto Paracas.

El congresista Salhuana recordó que el proyecto de ley que dio origen al régimen fue trabajado durante más de un año, con aportes del sector privado y del Ejecutivo, y tiene como objetivo atraer inversión productiva bajo administración privada, pero con supervisión estatal. Explicó que cada zona deberá acreditar un plan maestro, una inversión mínima de US$10 millones, un área continua de al menos 200 hectáreas y condiciones de conectividad vial, portuaria o aeroportuaria.

“El modelo que hemos aprobado establece una vigencia de 25 años y otorga estabilidad tributaria a los inversionistas. Contempla una tasa de impuesto a la renta de 0% por los primeros cinco años y 10% en los siguientes diez, siempre que se cumplan metas de empleo formal e inversión”, detalló. Agregó que, a diferencia de los regímenes anteriores, las nuevas zonas no dependerán de empresas públicas ni de gobiernos regionales, sino de operadores privados con compromiso de sostenibilidad y control aduanero.

Por su parte, Claudia Parra Silva, del Mincetur, explicó que la cartera viene trabajando en la reglamentación de la ley, que precisará los mecanismos de autorización, fiscalización y régimen laboral aplicable. Indicó que el reglamento incluirá criterios técnicos para la evaluación de proyectos, así como incentivos no tributarios —como simplificación administrativa y acceso a infraestructura pública— para acelerar las primeras inversiones.

“Estamos en la fase final del reglamento y en la instalación del comité consultivo que permitirá revisar los proyectos piloto. Este modelo implica un cambio estructural, porque pone al sector privado como motor de la industrialización, con un marco fiscal sostenible y con reglas claras”, señaló Parra.

Desde el sector privado, Ravi Villela Ríos, gerente comercial adjunto de Puerto Paracas, resaltó que la ley abre una oportunidad concreta para la articulación logística y portuaria del país. Explicó que el terminal ubicado en Pisco mueve anualmente 3,5 millones de toneladas y más de 90.000 TEUs (por sus siglas en inglés, Twenty-foot Equivalent Unit, unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), con un flujo económico de alrededor de US$3.500 millones, y que la integración con las futuras zonas económicas permitirá escalar ese volumen mediante industrias de valor agregado y corredores multimodales.

“Contamos con infraestructura lista para integrarse a este modelo. Las zonas económicas privadas no deben verse solo como polos industriales, sino como nodos logísticos de conexión internacional. Su impacto en empleo, transporte y servicios será inmediato cuando entre en vigencia el reglamento”, afirmó.

Los tres ponentes coincidieron en que el régimen de Zonas Económicas Especiales Privadas marca un punto de inflexión en la política de desarrollo productivo, al combinar inversión privada, incentivos tributarios y supervisión estatal bajo un enfoque descentralizado. El reglamento, que el Ejecutivo prevé aprobar en las próximas semanas, será el paso decisivo para iniciar operaciones en 2026.