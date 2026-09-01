En el marco de su 34.º aniversario, la Escuela Corriente Alterna inaugura este miércoles 2 de setiembre “Mundos Paralelos. Festival Art Toys 2026”, una muestra colectiva que reúne ediciones limitadas de juguetes intervenidos por reconocidos artistas y creadores peruanos.

La muestra reúne distintas maneras de construir imágenes desde el presente. En sus piezas, el patrimonio prehispánico y las tradiciones populares peruanas dialogan con referentes del graffiti, el anime, los videojuegos, la música y la cultura pop. También aparecen universos personales que abordan temas como la identidad, los afectos, la neurodivergencia, la diversidad, la pérdida, la resiliencia, las tensiones sociales y la relación con la naturaleza.

(Foto: Corriente Alterna/ Difusión)

De esta manera, cada art toy trasciende su carácter lúdico o coleccionable para convertirse en una plataforma desde la cual los artistas pueden explorar su mundo interior, recuperar imaginarios culturales y proponer nuevas formas de relacionarse con el entorno.

Los art toys, también conocidos como designer toys o juguetes de diseñador, son piezas coleccionables creadas por artistas y producidas, por lo general, en ediciones limitadas. El artista hongkonés Michael Lau es considerado uno de sus principales impulsores, especialmente por su serie Gardener, presentada a finales de esa década e inspirada en la cultura urbana.

La exposición congrega a una amplia comunidad de artistas y colectivos que han llevado su propio lenguaje creativo a estas piezas. Participan My Little Bad Kitty, Oso De Agua, Arte En Frío, Origen Peregrino, Dynamic Prints, Ruızemu, Terko, Mu A Mano, Mutante Robot, John Nieto, Monsterfog, Sandra Layon, Buchuza, Folk Chamac, Kewebon, Mr. Tronch, Arte Matilda, Amoral Art Toys, Humbertosqui, Rokvi Artstudio, Qiru Bots, Antagónica Perú, Clart Art, Qiosqo, Kioshi Shimabuku, Claroscuro Artwork, Gwendolyne Caceres, Rosangela Díaz, Kid Gabriel, Flavio Sánchez, Epg Art, Mateo Pueyo, Álvaro Feliu, Antony Kirigami y Conrad.

(Foto: Corriente Alterna/ Difusión)

“La diversidad de propuestas demuestra las múltiples posibilidades que ofrecen estos objetos como soporte de expresión artística, incorporando referencias personales, elementos de la cultura peruana, personajes imaginarios urbanos y nuevas formas de creación”, explica Carla Bedoya, directora de Corriente Alterna.