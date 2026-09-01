"Mundos Paralelos. Festival Art Toys 2026" está abierta al público desde el 2 de septiembre. (Foto: Corriente Alterna/ Difusión)
"Mundos Paralelos. Festival Art Toys 2026" está abierta al público desde el 2 de septiembre. (Foto: Corriente Alterna/ Difusión)
Por Redacción EC

En el marco de su 34.º aniversario, la Escuela Corriente Alterna inaugura este miércoles 2 de setiembre “Mundos Paralelos. Festival Art Toys 2026”, una muestra colectiva que reúne ediciones limitadas de juguetes intervenidos por reconocidos artistas y creadores peruanos.

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