Evento de "El Comercio" Y Devir en la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
Evento de "El Comercio" Y Devir en la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
Por Redacción EC

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima, “El Comercio” realizó con éxito un encuentro dedicado a los amantes de los juegos de mesa, donde cerca muchas personas participaron de una tarde llena de entretenimiento y experiencias interactivas para celebrar la incorporación de los juegos de Devir a Colecciones “El Comercio”, convirtiéndose este en un nuevo punto de venta para el público.

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