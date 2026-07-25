En el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima, “El Comercio” realizó con éxito un encuentro dedicado a los amantes de los juegos de mesa, donde cerca muchas personas participaron de una tarde llena de entretenimiento y experiencias interactivas para celebrar la incorporación de los juegos de Devir a Colecciones “El Comercio”, convirtiéndose este en un nuevo punto de venta para el público.

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La jornada, desarrollada entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m. en el auditorio Fundación BBVA Blanca Varela, inició con las palabras de bienvenida de José Miguel de Ita, CMO de Marketing y Data de “El Comercio”, y Éric Calderón, KAM Perú - Bolivia de Devir, quienes destacaron esta alianza como una oportunidad para acercar al público a algunos de los títulos más reconocidos, reafirmando el compromiso de ambas marcas por seguir ofreciendo propuestas de valor y experiencias pensadas para sus consumidores.

Evento de "El Comercio" Y Devir en la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Foto: Julio Reaño/ GEC)

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y probar algunos de los juegos que ahora forman parte de Colecciones El Comercio, entre ellos Catan Cartas, Sushi Go!, Polilla Tramposa, Ubongo y otros títulos del catálogo de Devir. Además, como beneficio exclusivo por asistir, todos los participantes recibieron un mes de suscripción gratuita a “El Comercio”.

Uno de los espacios más concurridos de la jornada fue el Ubongo Gigante, una versión a gran escala del popular juego que se convirtió en la atracción principal del evento.

Evento de "El Comercio" Y Devir en la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Foto: Julio Reaño/ GEC)

La experiencia también incluyó una serie de activaciones temáticas inspiradas en los juegos de Devir, desarrolladas por “El Comercio”, para complementar la experiencia del público. Entre ellas destacaron un photobooth inspirado en Catan, una dinámica de dardos tematizada con Polilla Tramposa, una plataforma de Fotos 360 con temática de Sushi Go!, además de otros espacios interactivos que invitaron a los asistentes a compartir y disfrutar de una tarde diferente en torno a los juegos de mesa.

Como broche de oro, el evento culminó con un espectáculo de freestyle protagonizado por reconocidas figuras de la escena nacional, cerrando una jornada que reunió a familias, amigos y aficionados a los juegos de mesa en una experiencia llena de estrategia y entretenimiento.