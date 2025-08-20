En circunstancias aún por esclarecer, un taxista de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos dentro de su vehículo de trabajo en la avenida La Playa, en el distrito chalaco de Ventanilla, Callao. Este crimen suma uno más a la ola de violencia que vive el país.

Según RPP, los familiares indicaron que el fin de semana pasado, identificado como Rafael Monroy Argüello, sostuvo una fuerte discusión que casi termina a los golpes con otro taxista, lo que podría dar indicios de un presunto homicidio.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La madre detalló que el sábado pasado, le chocaron el auto y que al reclamar a la persona que lo hizo, esta se negó pegarle la reparación. Él fallecido había adquirido su automóvil hace un año y trabajaba como conductor informal desde hace algunos meses.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística, quienes cercaron la zona para recoger los casquillos de bala y continuar con las investigaciones de rigor.

Vecinos de la zona exigen mayor seguridad de parte de las autoridades para que hechos como estén no vuelvan a ocurrir.

Asesinan a taxista en Ventanilla. Foto: GEC

Asesinatos en 2025

Según cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), al 11 de julio del presente año, hay un total de 1.148 homicidios en todo el Perú. Lima encabeza esta trágica estadística con 405 asesinatos, seguida de La Libertad (127) y el Callao (109).