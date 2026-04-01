Resumen

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Reportan tránsito interrumpido en la vía Panamericana Sur tras masiva salida de autos por Semana Santa. Foto: archivo/composición GEC
Reportan tránsito interrumpido en la vía Panamericana Sur tras masiva salida de autos por Semana Santa. Foto: archivo/composición GEC
Por Redacción EC

De acuerdo al reporte ciudadano, el flujo de vehículos con dirección al sur superó la capacidad de la vía Panamericana Sur. Luego de revisar la aplicación de Google Maps, se logró identificar que el tramo entre Villa El Salvador y San Bartolo presenta puntos críticos.

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