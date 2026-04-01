De acuerdo al reporte ciudadano, el flujo de vehículos con dirección al sur superó la capacidad de la vía Panamericana Sur. Luego de revisar la aplicación de Google Maps, se logró identificar que el tramo entre Villa El Salvador y San Bartolo presenta puntos críticos.

A la altura de Lurín, se reporta un cuello de botella que atrasa el viaje por la Panamericana Sur. Además, las imágenes satelitales muestran tráfico continuo desde la salida de Lima hasta Punta Hermosa.

A esto se suma, el registro de unidades siniestradas que provoca un retraso de 45 minutos en el viaje.

Situación de la vía Panamericana Sur en vísperas de Semana Santa.

Semana Santa: recomendaciones para los viajeros

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) recomendó a los ciudadanos a mantenerse informado sobre los servicios de emergencia gratuitos, antes de viajar, como el auxilio mecánico, grúas y atención de incidentes.

La entidad recordó que existen centrales de emergencia y postes SOS, cada 10 km., a lo largo de las 16 carreteras concesionadas.

En esa línea, recomendó verificar las condiciones y estados de las vías, especialmente cuando existen reportes climáticos desfavorables como las intensas lluvias y deslizamientos.