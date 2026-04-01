De acuerdo al reporte ciudadano, el flujo de vehículos con dirección al sur superó la capacidad de la vía Panamericana Sur. Luego de revisar la aplicación de Google Maps, se logró identificar que el tramo entre Villa El Salvador y San Bartolo presenta puntos críticos.
De acuerdo al reporte ciudadano, el flujo de vehículos con dirección al sur superó la capacidad de la vía Panamericana Sur. Luego de revisar la aplicación de Google Maps, se logró identificar que el tramo entre Villa El Salvador y San Bartolo presenta puntos críticos.
A la altura de Lurín, se reporta un cuello de botella que atrasa el viaje por la Panamericana Sur. Además, las imágenes satelitales muestran tráfico continuo desde la salida de Lima hasta Punta Hermosa.
A esto se suma, el registro de unidades siniestradas que provoca un retraso de 45 minutos en el viaje.
Semana Santa: recomendaciones para los viajeros
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) recomendó a los ciudadanos a mantenerse informado sobre los servicios de emergencia gratuitos, antes de viajar, como el auxilio mecánico, grúas y atención de incidentes.