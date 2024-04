Un video lo puso al descubierto. Un fiscalizador de la Municipalidad de Lima le pidió una coima de 400 soles a un empresario del Centro de Lima para que no le coloque una multa a su local.

El propio dueño de la conocida pollería ‘Beguis’ grabó el momento exacto en que el trabajador municipal, quien estaba bien uniformado, recibió los billetes de dinero en su mano y luego abandonó el establecimiento .

“ ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuatro ferros (400)? Con la otra mano dámelo. Trata el lunes de pasarme la voz si ves que tu pata no puede solucionar o cualquier cosa me avisas”, se le escucha decir al sujeto que aún no ha sido identificado.

Al respecto, la Municipalidad de Lima se pronunció mediante un comunicado en el que anunció la separación de este fiscalizador.

Asimismo, el municipio condenó los hechos e indicó que el material audiovisual ya ha sido remitido a la Procuraduría Pública para que realice la denuncia penal correspondiente .

“Condenamos categóricamente todo acto de corrupción”, enfatizó el municipio liderado por Rafael López Aliaga.