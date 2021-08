Luego del personal que lucha en la primera línea contra la pandemia, fueron las siguientes personas en vacunarse. Sin embargo, hasta ahora todavía no se termina con su inmunización. Nos referimos a los adultos mayores de 60 años. Ayer, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que hay cerca de 1 millón 400 mil personas de este grupo etario que no tienen la “vacunación correcta”. Al respecto, desde el ministerio precisaron a este Diario que con esa declaración Cevallos se refería a las personas que no han recibido ninguna dosis, así como a aquellas que han recibido solo una de las dos inoculaciones.

Es importante mencionar que la población adulta mayor a vacunar es de 4 millones 324 mil 992, según el plan actualizado de inmunización con enfoque territorial, que es el que se viene aplicando.

Grupos etarios de la vacunación contra el coronavirus (Fuente: tomado del Plan Nacional Actualizado de Vacunación Contra la COVID-19)

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, en el país ya se han aplicado 3 millones 384 mil 752 primeras dosis y 3 millones 093 mil 391 de segundas dosis a este grupo de personas. Teniendo en cuenta solo estas cifras, esto equivale a que el 91% ya está totalmente inmunizado al haber recibido ambas dosis.

El portal del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que de los cuatro grupos en el que se reúne a los adultos mayores (de 60 a 64 años; de 65 a 69 años; de 70 a 79 años y de 80 a más años), el que está más avanzado con la inmunización es el de 80 a más años, con 92,8% de totalmente vacunados; mientras que los de 60 a 64 años son los más rezagados, con 89,4%.

-Opinan los expertos-

En diálogo con El Comercio, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, señaló que el Minsa tiene que cambiar de estrategia e ir a buscar a las personas que faltan vacunarse, y no solo quedarse a esperar a que acudan a los vacunatorios.

“El Ministerio de Salud tiene que salir a la comunidad, no esperar a que la gente venga, ya probaron eso, ahora tiene que ir a buscar a los que les faltan la segunda vacuna, buscar al adulto mayor, triangular con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para lograr que todos los de Pensión 65 se vacunen, triangular con todos los clubes y organizaciones que tienen adultos mayores para que sean los grandes aliados, hay mucha gente que tiene liderazgo”, expresó.

También indicó que se necesita que el Gobierno coordine e impulse una campaña de información con los medios masivos y alternativos (redes sociales) de comunicación. Dijo que a los comunicadores les debe capacitar y certificar sus conocimientos sobre el COVID-19, la vacunación y el cronograma de inmunización, y convertirlos en aliados.

“El Estado tiene que invertir en los medios masivos de comunicación nacional, regional y local para informar a la ciudadanía”, subrayó.

La exministra del Midis y actual decana de los enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, señaló que fueron excluidos de la comisión de transferencia del Minsa sin ninguna explicación y que no se les ha vuelto a contactar, "pero nosotros le extendemos nuestra mano y colaboración [al Gobierno] por la salud y el bienestar, y le reiteramos que aquí esta el colegio de enfermeros dispuesto a colaborar" . (Foto: Andina/Vidal Tarqui)

“Protégete Perú [nombre con el que el colegio de enfermeros ha bautizado esta propuesta] también incluye que el Gobierno convoque a las más de 30 mil promotoras de salud que tiene el Minsa y a las más de 10 mil promotoras sociales que tienen entre el Midis, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Vivienda”, explicó.

“A ellas, que son lideresas sociales, que hablan las lenguas originarias, se les capacita, se les certifica y se les puede dar un bono condicionado a que hagan un trabajo de salud comunitario, educando a la ciudadanía y detectando casos oportunamente, acompañando a los adultos mayores a vacunarse hasta que tengan la segunda dosis”, agregó.

Subrayó que es necesario que el Minsa incluya en esta campaña de difusión a artistas, personalidades y líderes sociales “de una manera intensa, firme y en todas las regiones”.

Similar opinión tuvo Juan More Bayona, doctor en Inmunología Comparada e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Refirió que el Minsa tiene que optar por una “vacunación activa”, es decir, buscar en sus casas a las personas que no se han vacunado o les falta una dosis.

“Evidentemente, esto tiene que ir con un menor manejo comunicacional de los beneficios de la vacuna. Desafortunadamente, en todo este tiempo que vamos de la pandemia, no hemos sabido transmitir los beneficios de la vacunación, las características de la vacuna, que son seguras, eficaces, que son efectivas contra las diferentes variantes”, indicó a este Diario.

Juan More Bayona señala que el Gobierno "tiene que buscar los medios de comunicación y establecer campañas masivas porque no se ha hecho nada con respecto a transmitir la información". (Foto: archivo)

Agregó que mucha de la reticencia a las vacunas es porque las personas no conocen sus beneficios y no saben para qué sirve, y “si no entiendes algo, no lo aceptas fácilmente”.

Indicó que la incorporación de figuras representativas de la sociedad en la campaña de vacunación “es una herramienta poderosísima”, que incluso países como Estados Unidos, por ejemplo, lo practicaron desde antes de que tuvieran autorizadas las vacunas.

Señaló que para la selección de estas figuras se debe tener en cuenta los diferentes estratos sociales, las diferentes lenguas que se hablan en el país, y buscar que la persona que no se ha vacunado se identifique con el personaje.

“Eso implica un estudio de quiénes son los que no se están vacunando, qué características tiene, de dónde viene, qué edad tiene, qué idioma habla, qué característica desde el punto de vista religioso-cultural tiene y, de acuerdo a eso, buscar figuras representativas para generar esa confianza que se necesita”, expresó.

