Dos sicarios asesinaron a balazos al conductor de un bus de transporte público en plena avenida Ferrocarril, en El Agustino, frente a pasajeros aterrados. Ambos intentaron escapar en una peligrosa fuga que incluyó disparos, pero fueron capturados en El Derby.

La víctima fue identificada como Humberto Antonio Yépez Álvarez, quien recibió los disparos mientras manejaba la unidad. Tras el ataque, el vehículo continuó sin control y terminó impactando contra un automóvil. Los pasajeros resultaron ilesos. Según la Policía, los sicarios abordaron el bus y dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir.

Los responsables fueron identificados como Luis Miguel López Guerrero (27) y Antonio José Guevara Sarmiento (28), quienes ya contaban con antecedentes policiales.

Uno de ellos era de nacionalidad venezolana, según las autoridades, y confesó que iban a recibir un pago de 2 mil soles por el asesinato de su víctima.

Vehículo chocó luego de que su chofer fuera asesinado. Foto: captura/América Noticias

La persecución se prolongó por más de 20 minutos en varias calles del distrito. Personal de Serenazgo y suboficiales de la comisaría de Salamanca participaron en la arriesgada intervención, pese a que los delincuentes disparaban mientras intentaban escapar en una motocicleta sin placa. Finalmente, fueron reducidos en la Vía de Evitamiento, a la altura de El Derby.

“Nuestros serenos solo hacen trabajo preventivo, pero cansados de que asesinen a tantas personas, han arriesgado su vida. Además, con sus videocámaras han registrado todo el hecho. Ya la Fiscalía debe actuar en base a las pruebas”, dijo el alcalde de El Agustino.

Mensajes de coordinación de extorsiones fueron hallados en el celular de los capturados. Foto: América Noticias

Durante la intervención, se incautó un arma de fuego y un celular con videos de la planificación del crimen, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato por encargo. Las imágenes de la persecución y captura también fueron entregadas a la Fiscalía como evidencia.